18.05.2018, 18:31

Клиника Вястрику подарила Пыхьяской префектуре щенка бельгийской овчарки


rus.delfi.ee
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Клиника Вястрику подарила Пыхьяской префектуре щенка бельгийской овчарки
Фото: Реэлика Рийманд/Департамент полиции и погранохраны

Старший кинолог бюро охраны правопорядка Пыхьяской префектуры Тынис Ланд получил сегодня в подарок от клиники домашних животных Вястрику (Västriku Loomakliinik) щенка бельгийской овчарки по кличке Атс, которому скоро исполнится 8 недель.

Прибывший из Финляндии щенок официально носит имя Tuulikuuma AC-DC, но хозяин Тынис назвал нового друга Атс. Учиться всем необходимым служебной собаке премудростям юный четвероногий полицейский начнет на следующей неделе.

"Атс будет в будущем работать в патруле, но также мы обучим его искать следы и наркотические вещества", — рассказал Ланд. Сейчас с Тынисом Ландом работает 7-летняя бельгийская овчарка Ники, который приходится Атсу дядей.

Клиника Вястрику в предыдущие году подарила Пыхьяской префектуре пятерых щенков, которые стали служебными собаками.

„Мы видим, насколько хорошо заботятся в Департаменте полиции и погранохраны о собаках, и собаки приносят своей работой государству пользу. Атс — это подарок и полиции, и подарок государству к столетию Эстонской Республики", — сказал руководитель клиники Вястрику Юри Каспер.

По словам руководителя бюро охраны правопорядка Валдо Пыдера, люди могут по-разному внести свой вклад в безопасность Эстонии, например, в качестве помощника полицейского, добровольного спасателя или члена соседского дозора. "Клиника Вястрику нашла свою нишу и ее вклад в безопасность Эстонии — это подаренные полиции щенки. Мы очень рады такому подарку", — сказал Пыдер.

Сейчас в Департаменте полиции и погранохраны работает 64 кинолога и 75 служебных собак, из них 42 немецких овчарки и 23 бельгийских овчарки, есть также спаниели и лабрадоры.

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