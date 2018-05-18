Клиника Вястрику подарила Пыхьяской префектуре щенка бельгийской овчарки

Старший кинолог бюро охраны правопорядка Пыхьяской префектуры Тынис Ланд получил сегодня в подарок от клиники домашних животных Вястрику (Västriku Loomakliinik) щенка бельгийской овчарки по кличке Атс, которому скоро исполнится 8 недель.

Прибывший из Финляндии щенок официально носит имя Tuulikuuma AC-DC, но хозяин Тынис назвал нового друга Атс. Учиться всем необходимым служебной собаке премудростям юный четвероногий полицейский начнет на следующей неделе.

"Атс будет в будущем работать в патруле, но также мы обучим его искать следы и наркотические вещества", — рассказал Ланд. Сейчас с Тынисом Ландом работает 7-летняя бельгийская овчарка Ники, который приходится Атсу дядей.

Клиника Вястрику в предыдущие году подарила Пыхьяской префектуре пятерых щенков, которые стали служебными собаками.

„Мы видим, насколько хорошо заботятся в Департаменте полиции и погранохраны о собаках, и собаки приносят своей работой государству пользу. Атс — это подарок и полиции, и подарок государству к столетию Эстонской Республики", — сказал руководитель клиники Вястрику Юри Каспер.