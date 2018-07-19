Клиенты популярного столичного ресторана оказались в больнице с отравлением

Вчера в одном из самых популярных ресторанов Эстонии NOA отравилось несколько клиентов. По данным ресторана, в больнице оказалось 3 человека.

”На данный момент мы занимаемся поиском источника. Скорее всего, речь идет а бактерии, которую кто-то принес извне, но сейчас еще невозможно сказать точно”, — сказал шеф-повар NOA Тынис Сийгур.

На данный момент он ожидает встречи с представителем Департамента здоровья для обсуждения дальнейших действий, после чего клиентам сообщат, когда ресторан будет открыт вновь.

”Со своей стороны мы сделали все. И то, что мы закрылись, была наша инициатива. Мы среагировали очень профессионально и очень быстро”, — отметил Сийгур.

О какой именно бактерии идет речь, выяснит департамент. ”Сальмонеллез можно найти и в других местах, если бактерия была принесена извне. Мы отложили все продукты, возьмем все пробы и узнаем, откуда эта бактерия и в каком она количестве. Сейчас нельзя сказать точно, где: в яйце или мясе, но риск в случае с этими продуктами, несомненно, выше”.

В ресторанах Tuljak, OKO и Paju Villa, которые принадлежат той же сети, по словам Сийгура, продукты тоже проверят. ”На настоящий момент убраны все блюда с сырым яйцом и мясом”, — сказал он.

”Обычно сальмонелла приходит вместе с продуктом при его покупке. Мы работаем со всеми поставщиками и ждем от них сертификаты, чтобы проверить, были ли соблюдены температурный и транспортный режимы”, — сказал Сийгур.