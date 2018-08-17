17.08.2018, 07:01

Клещи атакуют: в этом году боррелиозом заразилось на 300 с лишним человек больше, чем в прошлом

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rus.delfi.ee
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puukFoto: Viio Aitsam

Вчера Эстония была напугана, когда из Германии поступила новость о попавших в Европу тропических клещах. Delfi поинтересовался у Департамента здоровья, каково положение с местными переносимыми клещами болезнями и как оно изменилось по сравнению с прошлым годом.

Вчера появилась новость о попавших в Германию гигантских клещах, которые могут переносить смертельный вирус. С большой вероятностью клещи попали в Европу из Африки вместе с перелетными птицами.

Пресс-секретарь Департамента здоровья Ийрис Салури привела сравнение случаев заболевания с прошлым годом. Из результатов выяснилось, что за семь месяцев прошлого года в Эстонии зарегистрировали 28 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 438 новых случаев заболевания клещевым боррелиозом.

"За семь месяцев 2018 года зарегистрировано также 28 случаев заболеваний клещевым энцефалитом, однако количество случаев заболевания боррелиозом в это же время сильно выросло — 741 новый случай заболевания", — добавила Салури.

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