02.02.2018, 10:43

Кленский: отношение России к русским Эстонии формально

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rus.delfi.ee
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Dimitri Klenski (paremal) sõnul õiget integreerumist ei ole ega saagi olla, sest idamaine inimene ja lääne inimene on erinevad.
Dimitri Klenski (paremal) sõnul õiget integreerumist ei ole ega saagi olla, sest idamaine inimene ja lääne inimene on erinevad.Foto: Rauno Volmar

По мнению активиста Дмитрия Кленского, Россия больше не поддерживает проживающих в Эстонии русских, поскольку те сами не хотят бороться за свои права.

”Русское сообщество подавлено. Эстонское государство сделало свое дело и теперь все в порядке. Русские начинают потихоньку ассимилироваться, особенно новое поколение. Эстонское государство и пропаганда приносят свои плоды”, — сказал Кленский в интервью Eesti Päevaleht.

На вопрос о том, поддерживает ли сейчас Россия местных соотечественников, Кленский ответил отрицательно: ”Нет. Я уже несколько лет говорю, что отношение России формально. Россия считает, что если мы беспомощны и хоть немного сами не в силах постоять за себя, то почему она должна это делать? События в Крыму вызвали у нас жуткую панику по поводу будущего Нарвы. Идиотизм! Эта паника говорила лишь об одном. О том, что мы не знаем нашего русского сообщества. Был страх, что они хотят в состав России. Ничего они не хотят. Они политически подавленные простые люди. Масса, потребители. Они ведь видят, что происходит в Ивангороде. У нас качество жизни лучше, даже в Нарве”.

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