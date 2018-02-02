Кленский: отношение России к русским Эстонии формально

По мнению активиста Дмитрия Кленского, Россия больше не поддерживает проживающих в Эстонии русских, поскольку те сами не хотят бороться за свои права.

”Русское сообщество подавлено. Эстонское государство сделало свое дело и теперь все в порядке. Русские начинают потихоньку ассимилироваться, особенно новое поколение. Эстонское государство и пропаганда приносят свои плоды”, — сказал Кленский в интервью Eesti Päevaleht.

На вопрос о том, поддерживает ли сейчас Россия местных соотечественников, Кленский ответил отрицательно: ”Нет. Я уже несколько лет говорю, что отношение России формально. Россия считает, что если мы беспомощны и хоть немного сами не в силах постоять за себя, то почему она должна это делать? События в Крыму вызвали у нас жуткую панику по поводу будущего Нарвы. Идиотизм! Эта паника говорила лишь об одном. О том, что мы не знаем нашего русского сообщества. Был страх, что они хотят в состав России. Ничего они не хотят. Они политически подавленные простые люди. Масса, потребители. Они ведь видят, что происходит в Ивангороде. У нас качество жизни лучше, даже в Нарве”.