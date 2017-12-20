Клен Яэратс: передаем председательство Болгарии со спокойной душой

Председательство Эстонии в Совете Европейского союза закончится 31 декабря. За время председательства Эстонии на рабочем столе в ЕС появилось 377 новых инициатив, в Таллинне прошли 275 мероприятий, в Брюсселе 1200 рабочих групп и 31 неформальная встреча министров.

Самым крупным мероприятиям во время председательства Эстонии стал Цифровой саммит глав государств. В результате встреч и мероприятий председательства произошли серьезные дальнейшие шаги на пути решения многих важных для Европы вопросов миграции, обороны и в переговорах о климате. В результате председательства Эстонии темы, связанные с цифровыми технологиями, получили еще больше внимания во всем ЕС.

По словам директора секретариата по делам Европейского союза при Госканцелярии Клена Яэратса, Эстония хорошо справилась с ролью председателя и превзошла все ожидания в плане работоспособности и энтузиазма. ”Мы смогли достичь своих основных целей, передаем эстафетную палочку председательства Болгарии со спокойной душой. Особенно приятно, что Эстония, председатель, смогла достичь консенсуса по темам, которые требовали от участников переговоров как на политическом, так и на административном уровне большой стрессоустойчивости и поиска компромисса”, — сказал Яэратс. Одной из самых больших побед можно считать подписание договора о постоянной структурированной обороне PESCO. ”Это соглашение имеет большое значение для всей Европы потому, что страны-члены ЕС готовы взять на себя обязательства для того, чтобы сделать Европу еще более безопасной. До сих пор не существовало ни одного общего договора о сотрудничестве в области обороны, теперь есть в виде PESCO, усиления сотрудничества ЕС-НАТО, общего финансирования операций и инвестиций в оборону”, — пояснил Яэратс.

Большой шаг вперед был осуществлен в одной из приоритетных областей — в сфере Общего цифрового рынка. Было достигнуто соглашение по регулированию э-торговли, а также продвинулось вперед обсуждение темы в области налогообложения цифровой экономики. Конечно, большую роль в этом сыграл Цифровой саммит глав 27 стран-членов ЕС, который прошел в сентябре в Таллинне. ”Сегодня в Европе мы больше не должны больше тратить время на то, чтобы заниматься объяснением того, почему цифровое развитие имеет такое больше значение. Это станет нашей самой значительной ”цифровой подписью” в Европейском союзе”, — сказал он.

По словам Яэратса, нельзя недооценивать значение договоренностей в области климата, в результате которых Европейский союз будет уделять еще больше внимания выполнению Парижских соглашений. ”Мы можем быть довольны, что ЕС достиг соглашения в области законодательства экономики полного цикла. В результате чего будет ограничено производство отходов, а также будут установлены новые цели в области вторичного использования отходов. Разумное использование ресурсов будет дополнено договоренностями о рынке энергии, об использовании возобновляемых источников энергии, энергоэффективности зданий, эко-инновациях”, — говорит Яэратс.