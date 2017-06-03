03.06.2017, 17:23

Кландорф: в нынешнее время никто не будет трогать на улице чужие сумки

 (10)
rus.delfi.ee
EST
Prügisaaga uus peatükk: demineerijad lasid Vabaduse väljakul veekahuriga sodiks kaks prügikotti
Prügisaaga uus peatükk: demineerijad lasid Vabaduse väljakul veekahuriga sodiks kaks prügikottiFoto: Karli Saul

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорфа опроверг обвинения Сергея Метлева о незаконности распоряжения сообщить в Центр тревоги о мусорных мешках возле здания городской мэрии как о представляющих бомбовую угрозу.

Кландорф считает свое поведение правильным. Он сказал, что ему позвонил руководитель Муниципальной полиции Айвар Тоомпере и спросил, что делать с мешками, на что Кландорф ответил, что, конечно, вызывать полицию.

Вице-мэр опровергает утверждения о том, что как он, так и МуПо должны были знать, что в мешках находится именно мусор, и что они напрасно побеспокоили саперов. ”Нельзя трогать вещи, когда ты не знаешь, что там”, — сказал он.

„Мне нет никакого дела до мнения Метлева. Пусть бы тогда он сам пришел и убрал бы эти мешки”, — добавил вице-мэр.

”Сегодня я разговаривал со своей 85-летней мамой и она сказала, что в нынешнее время никто не будет на улице трогать чужие мешки”, — сказал Кландорф и посоветовал спросить у полиции, какие вызовы являются ложными, а какие — нет.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии