Кландорф: в нынешнее время никто не будет трогать на улице чужие сумки

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорфа опроверг обвинения Сергея Метлева о незаконности распоряжения сообщить в Центр тревоги о мусорных мешках возле здания городской мэрии как о представляющих бомбовую угрозу.

Кландорф считает свое поведение правильным. Он сказал, что ему позвонил руководитель Муниципальной полиции Айвар Тоомпере и спросил, что делать с мешками, на что Кландорф ответил, что, конечно, вызывать полицию.

Вице-мэр опровергает утверждения о том, что как он, так и МуПо должны были знать, что в мешках находится именно мусор, и что они напрасно побеспокоили саперов. ”Нельзя трогать вещи, когда ты не знаешь, что там”, — сказал он.

„Мне нет никакого дела до мнения Метлева. Пусть бы тогда он сам пришел и убрал бы эти мешки”, — добавил вице-мэр.

”Сегодня я разговаривал со своей 85-летней мамой и она сказала, что в нынешнее время никто не будет на улице трогать чужие мешки”, — сказал Кландорф и посоветовал спросить у полиции, какие вызовы являются ложными, а какие — нет.