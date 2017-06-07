Кландорф — о вывозе мусора: улучшение ситуации ощущается день ото дня

По состоянию на сегодняшний день мусорные контейнеры в Нымме опоражняются по графику тремя мусоровозами. В Кесклинна остается проблемой опорожнение контейнеров с макулатурой, поскольку AS Ragn-Sells только сегодня утром, то есть с двухнедельной задержкой, передало более чем 200 клиентам ключи для доступа к бакам, сообщает Раэпресс.

Несмотря на это, общая ситуация в центре города производит неплохое впечатление, что достигнуто, в основном, благодаря непосредственному общению с клиентурой.

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф отметил, что жители Кесклинна проявили немало терпения и понимания, обратная связь была результативной и приводила всегда к приемлемым для клиентов решениям. Кландорф сообщил также, что сейчас ведется замена старых, нестандартных, с металлическим рантом, без ручек и с маленькими колесиками контейнеров, что также ведет порой к срывам графика — но улучшение ситуации реально ощущается день ото дня.

Сегодня и в Нымме заключается региональный договор о вывозе отходов между фирмой BWM и Таллинским центром вторичного использования отходов. В Старом городе договор с BWM разрывается и будет проведен новый тендер на вывоз отходов.