Кивиряхк: ”Из вонючего кармана алкаша мне не надо ни цента!” — это могло бы стать лозунгом правительства Эстонии

Писатель Андрус Кивиряхк рассуждает на страницах Eesti Päevaleht об алкогольной политике и приграничной торговле, отмечая, что больше всего страдает от этого само государство.

”Скажу сразу, я в Латвию за алкоголем не ездил. Но если каким-то удивительным образом и попал бы к нашим южным соседям, то, скорее всего, приобрел бы себе лишь бутылку виски. Да и то, скорее, только для того, чтобы не ехать домой совсем уж с пустыми руками”, — пишет Кивиряхк.

Кивиряхк отмечает, что жители Эстонии ”научились справляться” с постоянным ростом акцизов: ”Поставщики алкоголя везут свой товар в Латвию и продают там, томимые жаждой также едут в Латвию и закупаются там. Лишь недавно говорили, что все напитки к юбилею Кихну Вирве тоже были привезены из Латвии. Очень разумно. Дурацким законам еще ни разу не удалось остановить умного человека.”

Журналист подчеркивает, что в результате нынешней политики деньги в бюджет не поступают и потребление алкоголя не снизилось, а, наоборот, увеличилось. ”Финский опыт показывает, что алкоралли не прекратится, покуда на это есть экономические причины. Если где-то можно купить что-то дешевле, то люди будут это делать”.

По словам Кивиряхка, поскольку потребители и производители нашли выход, единственным пострадавшим в данной ситуации оказывается государство, недополучающее миллионы: ”Может, конечно, это и есть их задача: быть бедными, но честными и не замаранными чужими грязными деньгами. ”Из вонючего кармана алкаша мне не надо ни цента, пусть латыши подавятся этими чертовыми серебряниками!” — это могло бы стать лозунгом правительства”.