06.09.2018, 09:10

Китайцы готовы построить мост между материком и островом Муху

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rus.delfi.ee
EST 5
Muhu vald, Saare maakonnas parim paik elamiseks
Muhu vald, Saare maakonnas parim paik elamiseksFoto: Irina Mägi

Остров Муху 5 сентября посетили представители китайской государственной строительной компании China Construction Communication Engineering Croup , заявившие о готовности приступить к строительству моста между островом и материковой Эстонией, передает rus.err.ee.

Как пишет региональное издание Saarte Hääl, китайская компания готова построить мост по концессии, а после истечения срока концессионного договора сооружение осталось бы в собственности эстонского государства. В то же время пока такие подробности на встрече не обсуждались.

Вице-спикер Рийгикогу Калле Лаанет, посетившей с китайской делегацией остров Муху, сказал, что на встрече было четко высказано желание строить. "У нас есть интерес к строительству (моста). То, как это может быть реализовано, вопрос обсуждения".

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