Китайцы готовы построить мост между материком и островом Муху

Как пишет региональное издание Saarte Hääl, китайская компания готова построить мост по концессии, а после истечения срока концессионного договора сооружение осталось бы в собственности эстонского государства. В то же время пока такие подробности на встрече не обсуждались.

Вице-спикер Рийгикогу Калле Лаанет, посетившей с китайской делегацией остров Муху, сказал, что на встрече было четко высказано желание строить. "У нас есть интерес к строительству (моста). То, как это может быть реализовано, вопрос обсуждения".