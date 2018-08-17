17.08.2018, 18:20

Кислота, Duracell и зелень: в приложении фестиваля Weekend молодежь ищет наркотики и документы, чтобы попасть в клуб

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rus.delfi.ee
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Alakad ostavad narkootikume Foto: Kuvatõmmis

В Пярну в конце этой недели проходит музыкальный фестиваль Weekend. Такое народное гулянье никогда не обходится без любящей выпить молодежи и разборок, в которые иногда приходится вмешиваться полиции. В этот раз молодые люди вышли на новый уровень — в приложении фестиваля открыто спрашивают, где можно купить коноплю, экстази и ЛСД.

Мобильное приложение "Woov" предназначено для того, чтобы ориентироваться на фестивале. Там можно посмотреть время выступления любимых артистов и побеседовать в общем чате.

"Кислоту (ЛСД — прим. ред.) проще всего пронести через охрану, но не знаю, есть ли у них наркособаки", — рассуждает один молодой человек.

"Продам Duracell (экстази — прим ред.), 30 евро за грамм", — предлагает еще один.

Также спрашивают о конопле. "У кого есть зелень (марихуана — прим. ред.)?" — задают вопрос многие. Некоторые сообщают, что у них есть.

Отдельно создана беседа для несовершеннолетних, где интересуются, в какой клуб попасть проще, если возраст еще не позволяет. "Кто-то может достать фейковые документы?" — спрашивает один подросток и получает в ответ просьбу написать личное сообщение.

На вопрос, следит ли полиция за конкретным приложением, руководитель оперативного центра Ляэнеской префектуры Сандер Перемеэс ответил, что на фестивале делают все возможное для обеспечения безопасности. "То, за какими публичными или наполовину публичными каналами общения следит или не следит полиция, наверное, неразумно говорить открыто. Но мы можем подтвердить, что в ближайшие дни в Пярну обеспечивают безопасность более сотни полицейских, и, разумеется, мы постоянно проверяем трезвость несовершеннолетних, соблюдение Закона об общественном транспорте и стараемся предотвратить мошенничества, проводя информационную работу".

Tallinn Hockey weekend
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Кислота, Duracell и зелень: в приложении фестиваля Weekend молодежь ищет наркотики и документы, чтобы попасть в клуб

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В Пярну в конце этой недели проходит музыкальный фестиваль Weekend. Такое народное гулянье никогда не обходится без любящей выпить молодежи и разборок, в которые иногда приходится вмешиваться полиции. В этот раз молодые люди вышли на новый уровень — в приложении фестиваля открыто спрашивают, где можно купить коноплю, экстази и ЛСД.
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