Кирилл Крабу: поездка в Латвию 24 февраля — более патриотичный поступок, чем просмотр парадов по ТВ

После того, как правительство Эстонии подняло акцизы на алкоголь, жители Эстонии стали активно покупать его в латвийских магазинах, расположенных у латвийско-эстонской границы. 24 февраля против поднятия алкогольных акцизов состоится акция ”Налоги — в Латвию!”. Министр иностранных дел Свен Миксер заявил, что покупать алкоголь в Латвии не патриотично. Консультант по коммуникации Кирилл Крабу считает, что поездка в Латвию в рамках акции, может стать даже более патриотичным поступком, чем просмотр всевозможных парадов по телевизору.

"Поездка в Латвию — это пример реально действующего гражданского общества, поэтому сводить все к банальному алкоралли было бы слишком поверхностно. Возможно, это станет даже более патриотичным поступком, чем просмотр всевозможных парадов по телевизору.

Для выражения протеста не было создано НГО, не было выделено государственной или европейской поддержки, не потребовалась политическая воля — люди сами собрались и придумали способ дать понять властям, что дела в стране пошли как-то не так. Это не поездка в Латвию, это скорее демонстрация для властей Эстонии. Люди любят свою страну и хотят, чтобы дела в ней шли хорошо. Тем более, что среди участников этой поездки многие говорят, что участвуют в акции без закупки алкоголя.

Затеянная нынешними властями чехарда с налогами и акцизами — это нечто далекое от понятия ”хорошей жизни”. А когда в СМИ представители властей утверждают, что жить-таки становится лучше, просто мы этого не понимаем — люди пытаются по-своему объяснить, что понимать здесь нечего. Нужно пересмотреть выбранный путь. Эстонцы — народ довольно спокойный, и надо было умудриться довести до того, чтобы жители Эстонии в праздник 100-летия своей страны добровольно и демонстративно уезжали, да еще и под таким неблаговидным предлогом, как в Латвию за пивом. В чем-то это напоминает патриотизм ”Лесных братьев”, которые в целом тоже выражали свой протест всеми доступными методами. Разумеется, очевидное различие здесь связано с разными ситуациями в стране. Но что касается патриотизма — это еще вопрос, кто является большим патриотом страны: безучастный наблюдатель бюджетного шоу по телевизору или активный гражданин, всеми возможными способами высказывающий свою позицию".