Кинорежиссер: Эстония никогда не была богаче и, вместе с тем, беззубее, чем сейчас

Выражение ”на проектной основе” стало знаком нашего времени, пишет эстонский кинорежиссер и журналист Карл Келло на страницах ”Учительской газеты”, однако подобный ”проектный” подход сильно подрывает веру в общество, основанное на знаниях. Наступила эпоха не только безверия и бездоказательности, но и отсутствия фантазии или неспособности к воображению.

Великий Альберт Эйнштейн полагал, что воображение намного важнее знаний, поскольку факты ограниченны, а фантазия — нет, напоминает автор мнения.

”Особенно же ограничивает воображение жизнь за счет пособий, — иронизирует Келло. — Чем же еще, как ни ходатайством о получения пособия написание проектов по сути и является? Какие перспективы подобное явление открывает перед молодыми? Дикое количество грантососов (читай: дикое количество разочаровавшихся) означает потерянное время, идеи, честь и достоинство. Прежде всего, потерянную веру в себя. Как же в подобной ситуации относиться к т.н. преимущественному развитию ценностей самовыражения над ценностями самовыживания?”.

По мнению Келло, это напрямую ведет как к прекаризации творчества, так и к появлению самого прекариата.

”Прекариат — это временная рабсила. Человек проходит через все заграничные университеты, получает высшее образование, защищает научные степени, овладевает несколькими языками, а потом зачастую либо вегетирует от одного проекта до следующего, либо вынужден постоянно доказывать, что соответствует занимаемой должности”, — поясняет кинорежиссер и подкрепляет свое мнение словами президента Академии наук Тармо Соомере о том, что наука все больше походит на междоусобную борьбу ученых за получение очередного гранта, а критерием правды служит мнение рецензента или оценочной комиссии.

Напоследок Келло пишет, что Эстония никогда не была богаче и, вместе с тем, беззубее, чем сейчас.

”В сфере проектизации-прекаризации мы уверенно придерживаемся еврокурса, а по все увеличивающейся бедности людей возрастом за 65 мы, как утверждает демограф Лууле Саккеус, шагаем ”в прямо противоположном от европейских тенденций направлении”, — заключает обеспокоенный повальным грантососанием кинорежиссер.