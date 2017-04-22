Киноконкурс для русских школьников ждет участников

Объявленный в марте этого года киностудией ”Meksvideo” совместно с компанией Starman конкурс короткометражных фильмов ”КиноПочитатели”, адресованный старшеклассникам школ с русским языком обучения, принимает конкурсные работы до 5 мая — до срока подачи заявок осталось три недели.

Конкурс короткометражных фильмов–буктрейлеров проводится в рамках 17-го Международного кинофестиваля ”Невиданное кино”, который состоится в Таллинне в начале лета. Организаторы приглашают учащихся школ с русским языком обучения в возрасте от 14 до 19 лет принять участие в специальной конкурсной программе ”КиноПочитатели”, сняв и отправив на конкурс двухминутный буктрейлер по мотивам любого эстонского художественного произведения. До окончания срока подачи конкурсных работ осталось три недели.

По словам организатора конкурса Игоря Глазистова, буктрейлер — это короткий видеоролик, в свободной художественной форме рассказывающий о каком-либо литературном произведении. ”На наш конкурс мы ждем буктрейлеры по книгам эстонских авторов. Таким образом мы хотим привлечь школьников к чтению эстонской литературы и предложить публике свое видение и осмысление прочитанного”, — пояснил Игорь Глазистов.

”Мы надеемся, что наш конкурс поможет разнообразить и учебный процесс, сделав изучение школьной программы более увлекательной и интерактивной. Получив и просмотрев первые конкурсные работы мы крайне воодушевлены и ждем на конкурс еще больше авторских прочтений, переданных языком кино”, — сказала Мария Иконникова, инициатор конкурса и представитель генерального спонсора кинофестиваля, телекоммуникационной компании Starman.

Уже поступившие на конкурс работы порадовали организаторов разнообразием выбранной литературы: буктрейлеры для конкурса снимаются по мотивам таких произведений, как ”Муфта, Полботинка и Моховая Борода” Эна Рауда, ”Ласнамяэский мессия” Мари Саат, ”Калевипоэг” Фридриха Крейцвальда, ”Танец фей” Катрин Реймус, ”Семь друзей Юссике” Сильви Вяльял и даже — по стихам Матса Траата.

По словам Марии Иконниковой, конкурс ”КиноПочитатели” адресован всем ребятам, в том числе и тем, кто ранее никогда ничего не снимал даже на телефон, поскольку воплощение своего прочтения художественного произведения не зависит от наличия или отсутствия опыта киносъемки.

Зарегистрироваться на конкурс можно по электронной почте meksvideo@gmail.com. Организаторы конкурса ждут отснятые школьниками 8-12 классов буктрейлеры до 5 мая. Продолжительность фильмов не должна превышать двух минут, работы должны быть записаны в формате mpeg2, mpeg4, HDV, HD, CD, AVCHD. Готовые фильмы нужно отправить организаторам посредством любого файлообменника на адрес электронной почты meksvideo@gmail.com, указав в письме также имена и фамилии участника и их контактные данные.

Буктрейлеры могут быть сняты как в стиле немого кино, так и озвученными. Для того, чтобы лучшие работы можно было показать на больших экранах в рамках кинофестиваля ”Невиданное кино”, озвученные фильмы нужно снабдить эстонскими субтитрами. Победителя определит профессиональное жюри кинофестиваля. Финал конкурса ”КиноПочитатели” состоится в рамках конкурса аудиовизуального творчества молодёжи и детского кино на фестивале ”Невиданное кино” 31 мая 2017 года в 15.00 в ЦК ”Линдакиви”.

Помимо призов за лучшие фильмы, всех участников конкурса ”Кинопочитатели” ждет мастер-класс по киносъемке от студии экспериментального кино ”Meksvideo”.

17-й международный фестиваль короткометражного фильма ”Невиданное кино” пройдет в этом году c 31 мая по 4 июня в Таллинне. Отдельная конкурсная программа ”Кинопочитатели” для школьников старших классов проводится в этом году впервые по инициативе генерального спонсора кинофестиваля, телекоммуникационной компании Starman.

Подробную информацию об условиях конкурса можно найти на сайте фестиваля ”Невиданное кино” enff.eu и на сайте компании Starman starman.ee/konkurss.