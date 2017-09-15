Киноклуб для пожилых в Таллинне продолжит деятельность в ноябре

Районные управы Пыхья-Таллинна и центральной части города приняли решение продлить проект ”Киноклуб для пожилых” и продолжить организацию бесплатных киносеансов для пенсионеров в ноябре, сообщает управа Пыхья-Таллинна.

Решение продолжить бесплатный показ фильмов для пожилых жителей районов Пыхья-Таллинн и Кесклинн основано на полученной обратной связи, также принята во внимание высокая посещаемость киносеансов — например, на последнем сеансе присутствовало более трехсот человек. Согласно проведенному среди членов киноклуба опросу, подавляющее большинство из них довольно деятельностью киноклуба и хотело бы продолжения киносеансов. В дальнейшем пенсионеры хотели бы смотреть в первую очередь современные эстонские фильмы.

Районные управы оповестили о продлении проекта Комиссию по надзору за финансированием партий, которая изучает деятельность Киноклуба для пожилых по просьбе социал-демократа Яака Юске.

”Пилотный проект удался. Киносеансы посетили сотни людей, которые благодарны за предоставление дополнительных возможностей проведения досуга и хотели бы, чтобы эта возможность сохранилась в будущем. Подчеркиваю, что этот проект никоим образом не связан с выборами — ни один из кандидатов не получил в рамках этого проекта возможности себя рекламировать, мы не раздавали членам киноклуба предвыборных материалов. Так что проект продолжится после небольшой паузы в ноябре”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

По словам старейшины района Кесклинн Таави Пукка, пожилые жители центральной части города также очень довольны возможностью смотреть старые добрые фильмы.

”Обратная связь, полученная районной управой, была очень положительной. Люди радуются общению и возможности насладиться киноклассикой на большом экране. То, что киносеансы проходят в центре культуры Сальме, для жителей района Кесклинн тоже не проблема. У многих пожилых людей связаны с этим центром добрые воспоминания. В осеннюю дождливую погоду в самый раз отправиться в кинозал, поэтому я уверен, что число членов киноклуба будет расти”, — сказал Таави Пукк.

В рамках запущенного в сотрудничестве двух районных управ проекта ”Киноклуб для пожилых” жители районов Пыхья-Таллинн и Кесклинн раз в неделю могли наслаждаться фильмами из золотого фонда эстонской киноклассики. Все фильмы были снабжены русскими субтитрами. В августе и в начале сентября прошло 7 бесплатных показов, два киносеанса пройдут во второй половине сентября.