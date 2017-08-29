Километр пути таллиннских беспилотных автобусов обошелся в 77 евро

Пилотный проект беспилотных автобусов, реализованный в Таллинне, обошелся в 100 тысяч евро, из которых две трети предоставили частные инвесторы, а около 30 тысяч поступили из бюджета председательства Эстонии в Совете ЕС.

С учетом того, что два самоуправляемых автобуса накатали по Таллинну 1300 километров, цена каждого километра составила 77 евро.

По словам Валдека Лаура, советника по дигитальным решениям секретариата госканцелярии по делам ЕС, технологии самоуправляемого транспорта активно развиваются, а развитие требует инвестиций.

"Беспилотные автобусы доставило в Таллинн транспортное предприятие DSV. Фирма Milrem взяла на себя оплату труда оператора. В финансировании проекта также участвовали Tallink, Microsoft Eesti, Guardtime. За выбор трассы и ее подготовку отвечал столичный Транспортный департамент совместно с Коммунальным дерартаментом. В подготовке проекта, дав все необходимые согласования, принимали участие Департамент шоссейных дорог и Министерство экономики и коммуникаций", — сказал Лаур.

"Так как имел место именно пилотный проект, для которого все необходимое создавалось с нуля, его стоимость нельзя сравнивать с показателями системы общественного транспорта, развивавшейся десятки лет", — подчеркнул он.

По словам Лаура, пилотный проект представлял собой учебный процесс для автобусной фирмы, оператора, для чиновников, и все участники посчитали эти инвестиции очень полезными.

"Такую же обратную связь мы получили от наших партнеров. Автобусная фирма Easymile смогла протестировать в Эстонии маршруты, собирая каждый день с каждого километра новую информацию. Компания Easymile осталась настолько довольна учебным процессом и сотрудничеством в рамках проекта, что выразила желание продолжить тестирование беспилотных автобусов в Эстонии", — рассказал Лаур.