Кикбоксер, просидевший более трех лет под стражей, обвиняет полицию и прокуратуру в ”дикой несправедливости”

”Максимум 10 000 евро”, — ответил Вельс. При этом адвокат Свен Силлар что-то ему прошептал, и подсудимый уточнил: ”Уважаемый суд! 10 000 евро минимум. Я согласен на любую альтернативу, заложу дом своей матери. Я могу пойти работать на лесопилку своего друга. Я спортсмен, я могу проводить тренировки. У меня свой круг знакомых — бизнесмены, которых я тренировал в частном порядке. У меня также есть друзья, может быть, они помогут, у них крупные предприятия. Я могу пойти менеджером по продажам в фирму своего друга, которая занимается деревообрабатывающей промышленностью”.

”В каком виде спорта вы готовы тренировать других?”, — поинтересовался судья Урмас Рейнола.

”Я могу давать уроки кикбоксинга, — ответил Вельс. — Я очень хороший спортсмен. Я боролся с чемпионами мира. У меня дома большой зал для тренировок, я мог бы тренировать там знакомых бизнесменов, находясь под домашним арестом”.

У Вельса, вначале стоявшего в зале суда в замешательстве, развязался язык. Он начал страстно говорить о том, что предъявленное ему обвинение в причастности к преступной группировке — полная чушь. ”Я не признаю себя виновным в преступлениях, которых не совершал. Быть в заключении — безумная пытка. Я не думал, что такое возможно, что меня будут держать за решеткой, это дикость. Я надеюсь, что в Эстонском государстве есть справедливость и суд будет считаться с моими правами. У меня отобрали свободу, меня лишили человеческого обращения, меня держат в заключении. Сидеть каждый день в Таллиннской тюрьме — пытка. Я хочу побыть рядом со своей матерью, помочь ей. Я всегда говорил, что правда восторжествует, когда все люди будут допрошены. То, что происходит сейчас, является дикой несправедливостью”.

Адвокат Силлар начал рьяно поддерживать своего клиента: ”Я всегда был убежден, что лишать человека свободы на три года и три месяца без обвинительного приговора суда — незаконно. По моему мнению, в контексте прав человека в Европе это можно расценивать как пытку. Пришло время найти альтернативы. Нужно прекратить несправедливость, когда человек сидит в изоляции в одиночной камере без решения суда. Обвинительный приговор — другое дело. Если его признают виновным, то он понесет свое наказание и все”.

Помощник прокурора из Государственной прокуратуры Райго Аас заметил, что судебное дело — объемное и содержит свыше десяти расследуемых эпизодов преступления. Он также добавил, что Европейский суд по правам человека допускает долгое содержание под стражей при расследовании случаев организованной преступности. ”В одном деле постановили, что содержание под стражей три года и девять месяцев до решения суда не является нарушением”.

По словам Ааса, судебный процесс над Вельсом уже находится на финишной прямой. Харьюский уездный суд еще должен допросить свидетелей защиты, а также Вельса и некоторых обвиняемых. На сентябрь, октябрь и ноябрь намечено 13 заседаний.

Прокурор согласился, что в случае Вельса соблюдены формальные условия для освобождения Вельса под электронный надзор или залог. ”Но это недостаточно эффективные методы. Существует опасность, что он начнет влиять на еще недопрошенных свидетелей. Прошу не удовлетворять ходатайства!”, — заявил Аас.