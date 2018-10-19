Кийслер о строительстве хранилища для радиоактивных отходов: Палдиски — один из вариантов

"У нас в Палдиски уже есть место для принятия радиоактивных отходов. Мы все помним, что в Палдиски был ядерный реактор, потом его законсервировали, но все-таки там внутри излучение осталось. И когда реактор закрыли, то там оставили место для сбора радиоактивных отходов. Оно и на данный момент работает. Им занимается AS A.L.A.R.A", — сказал Кийслер в передаче "Один на один".

По словам Кийслера, речь идет только о небольших объемах радиоактивных отходов из Эстонии.

"Пока мы не выбрали место для нового хранилища. Но поскольку в Палдиски уже есть подобное хранилище, то мы, конечно, думаем, что Палдиски — это один из вариантов. Но до того, как будет принято окончательное решение, надо сделать хороший анализ ситуации, посмотреть другие места по всей Эстонии. Но где-то мы все-таки должны хранить свои отходы", — сказал Кийслер.

Министр заверил, что новое хранилище будет соответствовать всем нормам.