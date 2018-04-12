КГБ признал ”своим” самого подлого и жестокого эстонского шпиона. История ученого Юхана Тулдава

Следующее задание он получил в 1946 году, когда его отправили в Эстонию собирать данные о лесных братьях и их главарях. После его отъезда из страны обратно в Россию было арестовано большинство контактировавших с ним лиц.

Архивные данные об этих операциях отсутствуют, но зато есть подтверждение, что в 1944 году он был завербован в Кировской области под псевдонимом ”Воронин”. Фактом остается и то, что в 1948 году он закончил факультет иностранных языков Кировского педагогического института, после чего был направлен на работу в Эстонию.

По прибытии в Таллинн в 1949 году он приступил к работе в Пельгулиннаской 17-й средней школе в качестве учителя русского и эстонского языков, а проживал в квартире арестованного генерала Рихарда Томберга на улице Гонсиори — все это не без помощи спецслужб.

В своих доносах Тулдав был безжалостен, часто донося на своих давних знакомых и некогда друзей семьи, многих из которых арестовали и сослали. В доносах ”Воронина” также фигурировал известный литературный деятель ьи переводчик Бернард Линде, арестованный в 1951 году.

”Побег” в Швецию

Воронин-Тулдав хорошо себя проявил, и было решено доверить ему более важное задание. Ранее он участвовал в операции, в рамках которой КГБ заманивал в Эстонию разведчиков из Швеции под предлогом помощи подпольной организации, но после того, как погибла группа шведских разведчиков, больше Швеция никого не посылала.

Тогда КГБ решил делать по-другому и начать посылать своих разведчиков за рубеж. Среди первых избранных на это дело агентов был и Тулдав, получивший теперь псевдоним ”Скворцов”.

Тулдава было решено отправить в Швецию. С 1952 по 1955 году он проходил обучение в школе разведчиков в Риге. В 1955 спецслужбы доставили его в Выборг, откуда он на товарном поезде тайно проехал в Финляндию. В Хельсинки, изображая политического беженца, он связался с местными эстонцами, которые переправили его через шведскую границу.

Тулдав, теперь использовавший имя Артур Хаман, представил шведским властям выдуманную историю своего побега. Хотя полиция ему и не поверила, но ничего конкретного в отношении его и не предприняла.

Несмотря на это, интеллигентный и вежливый Хаман завоевал расположение многих местных эстонцев. Вскоре он уже активно принимал участие в деятельности организаций эстонских беженцев, а по своим выступлениям и высказываниям стал известен как рьяный антикоммунист.