12.04.2018, 14:47

КГБ признал ”своим” самого подлого и жестокого эстонского шпиона. История ученого Юхана Тулдава

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Пекка Эрельт
Пекка Эрельт
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КГБ признал ”своим” самого подлого и жестокого эстонского шпиона. История ученого Юхана Тулдава
Erakogu

Свежий ежегодник КаПо наконец-то окончательно проливает свет на одного из самых известных эстонских шпионов, имевшего позывные ”Воронин” и ”Скворцов” Юхана Тулдава. Он был преподавателем Тартуского университета, всемирно известным ученым, но при этом жестоким и расчетливым шпионом без моральных принципов, пишет Eesti Ekspress.

Юхан Тулдав, известный также под именем Артур Хаман (1922–2003) был одним из лучших агентов КГБ среди эстонцев. Окончивший в 1957 году факультет германских и славянских языков в Стокгольмском университете, он владел Скандинавскими языками, а также английским, немецким, французским, латышским, литовским и русским.

EFA

С энтузиазмом доносил на друзей и знакомых

14 июня 1941 года семью эстонского дипломата Артура Тулдава репрессировали, и его сын Юхан с матерью и сестрами был сослан в Уржумский район Кировской области. Согласно информации, Юхана отправили на лесные работы, где он и был в 41-м или 42-м году завербован спецслужбами. В замен его пообещали освободить от тяжелых работ.

Первым заданием Тулдава было организовать в лагере состоящую из эстонцев группу сопротивления. Экзамен он выполнил на отлично — из членов группировки он единственный остался в живых, и в 1943 году его отослали из лагеря обратно в Уржум к семье.

Следующее задание он получил в 1946 году, когда его отправили в Эстонию собирать данные о лесных братьях и их главарях. После его отъезда из страны обратно в Россию было арестовано большинство контактировавших с ним лиц.

Архивные данные об этих операциях отсутствуют, но зато есть подтверждение, что в 1944 году он был завербован в Кировской области под псевдонимом ”Воронин”. Фактом остается и то, что в 1948 году он закончил факультет иностранных языков Кировского педагогического института, после чего был направлен на работу в Эстонию.

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По прибытии в Таллинн в 1949 году он приступил к работе в Пельгулиннаской 17-й средней школе в качестве учителя русского и эстонского языков, а проживал в квартире арестованного генерала Рихарда Томберга на улице Гонсиори — все это не без помощи спецслужб.

В своих доносах Тулдав был безжалостен, часто донося на своих давних знакомых и некогда друзей семьи, многих из которых арестовали и сослали. В доносах ”Воронина” также фигурировал известный литературный деятель ьи переводчик Бернард Линде, арестованный в 1951 году.

”Побег” в Швецию

Воронин-Тулдав хорошо себя проявил, и было решено доверить ему более важное задание. Ранее он участвовал в операции, в рамках которой КГБ заманивал в Эстонию разведчиков из Швеции под предлогом помощи подпольной организации, но после того, как погибла группа шведских разведчиков, больше Швеция никого не посылала.

Тогда КГБ решил делать по-другому и начать посылать своих разведчиков за рубеж. Среди первых избранных на это дело агентов был и Тулдав, получивший теперь псевдоним ”Скворцов”.

Тулдава было решено отправить в Швецию. С 1952 по 1955 году он проходил обучение в школе разведчиков в Риге. В 1955 спецслужбы доставили его в Выборг, откуда он на товарном поезде тайно проехал в Финляндию. В Хельсинки, изображая политического беженца, он связался с местными эстонцами, которые переправили его через шведскую границу.

Тулдав, теперь использовавший имя Артур Хаман, представил шведским властям выдуманную историю своего побега. Хотя полиция ему и не поверила, но ничего конкретного в отношении его и не предприняла.

Несмотря на это, интеллигентный и вежливый Хаман завоевал расположение многих местных эстонцев. Вскоре он уже активно принимал участие в деятельности организаций эстонских беженцев, а по своим выступлениям и высказываниям стал известен как рьяный антикоммунист.

EFA

Неудача и возвращение на родину

Однако главная цель советской разведки — внедрить Хамана в качестве агента в западные разведслужбы — успехом не увенчалась. Хоть он и предлагал трем иностранным разведслужбам свои услуги, но на его предложение пройти обучение разведчика на Западе, после чего вернуться в качестве их агента в Эстонию, не вызывало у спецслужб энтузиазма.

В итоге ему пришлось выполнять для КГБ менее важную деятельность — он раскалывал и подрывал местное эстонское общество и организации, а также собирал информацию о деятельности тайных объединений в Швеции и оккупированной Эстонии. Благодаря ему советские службы знали мельчайшие подробности запланированных беженцами акций.

Однако Хаман попал под прямое подозрение, когда под именем К. Свенсона опубликовал в газете ”Известия” статью ”Внимание: провокаторы” с данными, которые знали лишь четверо человек.

В августе 1962 года у него появилась возможность посетить лингвистическую конференцию в Гарвардском университете в США. Он попытался задержаться в штатах, соврав о приглашении быть преподавателем в Гарварде и намерении издать в США учебник эстонского языка для шведов, но вскоре американские власти посоветовали ему покинуть страну, и он вынужден был вернуться в Швецию. Таким образом план КГБ внедрить Хамана в организации беженцев США и Канады провалился.

Когда в Швеции стало известно о причинах возвращения Хамана из США, советской разведке ничего не оставалось, как отозвать его обратно в Эстонию. В 1963 году, никому не сообщив, Артур Хаман покинул Швецию и объявился в Эстонии вновь под именем Юхана Тулдава. На родине к нему доверия тоже уже не испытывали, но открыто об этом заявит ь решались лишь единицы.

Eesti Ekspress

”Я не был агентом КГБ” и новые доказательства

В 1995 году в Eesti Ekspress вышла статья ”Невероятный рейс профессора-шпиона из Сибири в Швецию”, на что Юхан Тулдав заявил, что может подать на издание в суд, а статья — выдумка. В итоге Eesti Ekspress напечатал открытое письмо Тулдава ”Я не был агентом КГБ”, в котором тот отрицал все обвинения.

Однако время расставляет все по своим местам. В марте 2003 года Тулдав скончался, а в том же году были обнародованы документы, подтверждающие его вербовку в качестве агента КГБ в Кировской области. Теперь же в свежем ежегоднике КаПо обнародован письменный источник, согласно которому КГБ признал Тулдава своим шпионом, да еще активно хвалил его.

В 1985 году в Москве вышло печатное издание КГБ с пометкой ”секретно”, в котором был представлен обзор истории подразделений разведки КГБ в странах Балтии, в том числе и описание вербовки и деятельности агентов эстонского происхождения.

Согласно данным КГБ, Юхан Тулдав был завербован ”для обработки эстонских националистов” в 1944 году в Кирове. ”Его работа в отношении националистически настроенных лиц заслуживает позитивной оценки”, — указано в документе.

КГБ называет Тулдава политически образованным и ответственным сотрудником, который мог мастерски завоевать доверие обрабатываемого объекта. Поэтому было решено использовать его для работы на Западе. В документе указано, что он успешно прошел проверку в шведской полиции, и отправился на работу в отделение американского информационного агентства Associated Press.

Вскоре личность Тулдава привлекла внимание американской разведки. Как утверждает КГБ, ЦРУ все же не удалось добиться от Тулдава согласия на сотрудничество, несмотря на психологическое влияние. По возвращении в Швецию против него была организована обширная кампания, и КГБ решил вернуть агента на родину.

Тулдав выполнял задания для советской разведки за границе почти 8 лет. В документе указано, что от него поступала регулярная и достоверная информация, на основе которой были воплощены многие методы контрразведки, в том числе предотвращена провокация на медународном коммунистическом молодежном фестивале в Хельсинки.

Можно ли на этом считать историю Тулдава-Хамана завершенной? Как пишет Яак Пихлау, чья статья ”Побег эстонцев на Запад: перебежчики” (Tuna 3/2003) была использована при написании данной статьи, ”То, что он успел сделать будучи советским разведчиком, до сих пор остается секретом”.

Eesti Ekspress
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