КГБ признал ”своим” самого подлого и жестокого эстонского шпиона. История ученого Юхана Тулдава

Свежий ежегодник КаПо наконец-то окончательно проливает свет на одного из самых известных эстонских шпионов, имевшего позывные ”Воронин” и ”Скворцов” Юхана Тулдава. Он был преподавателем Тартуского университета, всемирно известным ученым, но при этом жестоким и расчетливым шпионом без моральных принципов, пишет Eesti Ekspress.
Юхан Тулдав, известный также под именем Артур Хаман (1922–2003) был одним из лучших агентов КГБ среди эстонцев. Окончивший в 1957 году факультет германских и славянских языков в Стокгольмском университете, он владел Скандинавскими языками, а также английским, немецким, французским, латышским, литовским и русским.
С энтузиазмом доносил на друзей и знакомых
14 июня 1941 года семью эстонского дипломата Артура Тулдава репрессировали, и его сын Юхан с матерью и сестрами был сослан в Уржумский район Кировской области. Согласно информации, Юхана отправили на лесные работы, где он и был в 41-м или 42-м году завербован спецслужбами. В замен его пообещали освободить от тяжелых работ.
Первым заданием Тулдава было организовать в лагере состоящую из эстонцев группу сопротивления. Экзамен он выполнил на отлично — из членов группировки он единственный остался в живых, и в 1943 году его отослали из лагеря обратно в Уржум к семье.