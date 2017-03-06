06.03.2017, 21:04

Кесклиннаяская управа отчитается перед таллиннцами о своей деятельности


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Hopneri maja
Hopneri majaFoto: Pressifoto

7 марта, в 18.30 в Доме Хопнера на Ратушной площади Кесклиннаская управа представит отчет о своей деятельности по выполнению программы развития Таллинна.

Как отметил старейшина района Таави Пукк, можно, не раскрывая особого секрета, утверждать, что проведенная работа дала результаты, идет ли речь о ремонте улиц, проектировании новых трасс, проведении оздоровительных мероприятий или поддержке общественных инициатив. Об этом сообщается в пресс-релизе Раэпресс.

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