Кесклиннаяская управа отчитается перед таллиннцами о своей деятельности

7 марта, в 18.30 в Доме Хопнера на Ратушной площади Кесклиннаская управа представит отчет о своей деятельности по выполнению программы развития Таллинна.
Как отметил старейшина района Таави Пукк, можно, не раскрывая особого секрета, утверждать, что проведенная работа дала результаты, идет ли речь о ремонте улиц, проектировании новых трасс, проведении оздоровительных мероприятий или поддержке общественных инициатив. Об этом сообщается в пресс-релизе Раэпресс.
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