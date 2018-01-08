Кесклинн ждет предложений по созданию суперграфики

Управа района Кесклинн просит жителей района высказать свои предложения и идеи по украшению фасадов зданий при помощи настенных картин суперграфики.

”Мы призываем всех жителей района, в частности, руководителей квартирных товариществ, высказать свои идеи о том, где мы могли бы применить суперграфику, как вариант великолепного уличного искусства. Свои предложения могут высказывать не только хозяева зданий, но и все остальные. Если предложенное здание окажется подходящим, то управа района сама свяжется с хозяином дома,” — пояснил старейшина Владимир Свет в пресс-сообщении управы.

Предложения горожан будут тщательно рассмотрены и оценены специалистами из комиссии по городскому проектированию. Фасад, подходящий для суперграфики должен быть утеплен, предпочтительно без оконных и дверных проёмов. Суперграфические настенные картины должны быть хорошо видны с расстояния минимум 100 метров. Предпосылкой для создания такого живописного уличного искусства является, конечно же, согласие владельца здания.

Свои предложения по расположению суперграфики можно присылать на электронную почту архитектора управы района Лиине Алликас-Пюрн (liina.allikas-pyrn@tallinnlv.ee, тел. 6457 264) до 12 января.