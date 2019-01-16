Кесклинн хочет украсить фасады домов суперграфикой. Есть предложения?

”Как и в прошлом году мы призываем жителей района высказать свои идеи о том, фасады каких зданий могла бы украшать суперграфика. Прежде всего, приветствуются предложения от квартирных товариществ, но и другие жители района могут поделиться своими идеями. Для создания суперграфики необходимо согласие владельца здания, а настенная иллюстрация должна быть хорошо видна с расстояния минимум 100 метров. Фасад здания для суперграфики должен быть утеплен и желательно не иметь оконных и дверных проемов”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Управа района Кесклинн ждет предложения до 25 января по адресу электронной почты (merike.lahe@tallinnlv.ee). Предложения от горожан о местах, где могла бы быть суперграфика, рассмотрит специальная комиссия. Выбранные места будут переданы на конкурс, организованный Таллиннским коммунальным департаментом.

В прошлом году лучшими идеями суперграфики были признаны работы на доме по адресу Кельдримяэ, 4, Яама, 1 и Ыйсмяэ, 150. Автором всех работ является фирма Finostilo OÜ.