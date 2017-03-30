Керсти Сарапуу: развитие периферии — это задача первостепенной важности

По оценке председателя фракции Центристской партии Керсти Сарапуу, перевод рабочих мест за пределы Таллинна — это реальная необходимость, чтобы остановить отток населения из небольших городов и волостей.

Сарапуу сказала, что экс-премьер, реформист Андрус Ансип может критиковать план государственной реформы, но в этом случае он точно также должен критиковать и то, что сейчас происходит на периферии, проблемой которой годами не занималось прошлое правительство. ”Если мы говорим об эффективности, то как назвать то, что наши уездные центры просто вымирают? Школы и детские дома полупустые, потому что вся молодежь и молодые семьи уехали в Таллинн или вообще покинули страну в поисках лучшей жизни. Интерес предпринимателей к тому, чтобы инвестировать и вкладывать средства в развитие небольших городов, равен нулю, а денег от продажи квартиры где-нибудь на периферии едва хватит на то, чтобы внести первый взнос за аренду квартиры в Таллинне”, — привела Сарапуу актуальные примеры из жизни.

Политик добавила также, что государственная реформа слишком необходима, чтобы просто назвать ее деятельностью для галочки. ”Главной задачей нынешнего правительства является исправление тех ошибок и той ситуации, в которой мы оказались благодаря стилю управления государством Партии реформ последние 19 лет. Это первостепенная задача — либо сейчас, либо никогда”, — сказала Сарапуу, по мнению которой любая реформа, в том числе и государственная — это процесс, который не проходит безболезненно и просто, но он крайне необходим.

Председатель фракции добавила также, что правительству, возглавляемому центристом Юри Ратасом, было бы проще закрыть глаза на все проблемы и почивать на лаврах. Но так наша страна никуда не продвинется, поэтому необходимо действовать не завтра, а уже сегодня.

Депутат Сарапуу напомнила также, что согласно плану правительства, рабочие места, которые будут переведены из Таллинна в другие города, по своей специфике не зависят от своего расположения и вполне могут находится за пределами столицы. ”Качество работы от этого точно не пострадает”, — добавила Сарапуу.