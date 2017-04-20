Керсти Сарапуу: нападки на интервьюируемого не делают чести национальному телерадиовещанию

По словам председателя фракции Центристской партии Керсти Сарапуу, ее удивило, что ведущие новостной передачи ”Актуальная камера”, которые должны соблюдать нейтральную позицию и чтить журналистскую этику, во время интервью набросились на премьер-министра.

Сарапуу отметила, что журналист, разумеется, должен задавать острые вопросы, но учитывая напряженные переговоры по бюджетной стратегии на ближайшие четыре года, ведущие ”АК” могли допустить мысль о том, что премьер, действительно, может не быть в курсе решений, принятых столичной мэрией или городским собранием. ”Журналист, разумеется, может и должен интервьюировать председателя партии и задавать ему неудобные вопросы, но есть правила хорошего тона, которые предполагают, что интервьюируемого хотя бы предупреждают о теме беседы. Накануне премьер-министр был приглашен в прямой эфир, чтобы рассказать о принятых решениях по бюджетной стратегии, но вместо этого он попал под огонь критики”, — объяснила Сарапуу.

Политик добавила, что несмотря ни на что, Юри Ратас все же дал исчерпывающий ответ на вопросы, касающиеся как Таллиннского телевидения, так и Семенова. Но это не остановило ведущих, и они продолжили свои нападки. ”Интервью с премьер-министром в итоге, конечно же, разошлось по новостным порталам, как горячие пирожки, но, к сожалению, лишь по причине стиля ведения интервью”, — отметила Сарапуу, добавив, что нельзя предполагать, что премьер-министр может вслепую отвечать за действия своих однопартийцев, учитывая, что его главная задача — руководить страной.

Упомянула Сарапуу и вопрос, касающийся Таллиннского телевидения. Политик отметила, что у телеканала появился новый руководитель и ТТВ на пороге изменений. ”Канал меняется, как по содержанию, так и по форме. В передачах представлены различные точки зрения и это не может не радовать. Так и должен работать телеканал”, — добавила Сарапуу.