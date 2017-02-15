Керсти Сарапуу: государство выиграет от создания рабочих мест в регионах

По словам председателя фракции Центристской партии Керсти Сарапуу, несмотря на то, что план государственной реформы еще слишком сырой, уже с точностью можно сказать, что от более чем 1000 новых рабочих мест в конечном итоге выиграет все государство.

По словам Сарапуу, министр государственного управления ознакомил депутатов от Центристской партии со своими идеями и, хотя конкретных решений еще не принято, его план распределить по всей стране свыше 1000 рабочих мест достоин обсуждения. ”Разумеется, госучреждения будут тесно связаны с теми местами, где они в итоге будут располагаться и абсолютно точно будут учтены как возможности, так и пожелания регионов”, — сказала Сарапуу.

По словам политика, рабочие места в публичном секторе необходимы в уездных центрах хотя бы потому, что самоуправления вскоре исчезнут. ”Работа нужна по всей стране и государству открывается возможность создать эти рабочие места. Определенно, публичный сектор откроет дополнительные возможности в других отраслях”, — сказала депутат Рийгикогу.

Сарапуу отметила также, что в какой-то степени от возможных изменений проиграет Таллинн, но учитывая, что это столица — все потери будут легко пережиты. ”Население Таллинна растет из года в года в быстром темпе, к сожалению, в основном за счет других сельских регионов. Если мы сможем привлечь молодежь рабочими местами в их родном регионе, а также предложить доступные услуги и возможности для создания семьи, то в итоге от этого шага государство только выиграет”, — отметила Сарапуу, добавив также, что план госреформы необходимо тщательно обдумать и проанализировать.