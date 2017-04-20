Керсти Сарапуу: если говорить о титуле ”Мать года”, здесь важна не форма, а содержание

Комментируя возникшую дискуссию вокруг присвоения титула ”Мать года”, председатель фракции Центристской партии Керсти Сарапуу отметила, что самое главное, чтобы наши дети были здоровыми и счастливыми, и не важно, растут они в полной семье или нет, сообщает пресс-служба центристов.

”Я сама вышла замуж 45 лет назад, но тогда в обществе царили другие принципы и замужество было естественным продолжением отношений.” — сказала Сарапуу. Депутат отметила, что сейчас уже другие времена и такое понятие как гражданский брак вошло в наш повседневный обиход и тоже стало естественной моделью семьи, где воспитываются дети.

”Много детей в Эстонии рождается именно в гражданском браке, многих детей воспитывают родители-одиночки, и такие матери — большие молодцы, они также любят своих детей и заботятся о них”, — сказала Сарапуу, добавив, что нельзя утверждать, что матери-одиночки меньше любят или меньше заботятся о детях и они не заслуживают хорошего к себе отношения и признания.

По мнению Сарапуу, в ходе возникшей дискуссии стоит обратить внимание на то, как мы понимаем статус ”Мать года”: ”Как представители государства мы должны работать над тем, чтобы наше общество было сплоченным, и уж точно не должны раскалывать его. Самое главное, чтобы наши семьи, вне зависимости от статуса и положения были окружены заботой и были счастливы”.

Она отметила также, что вне статус семьи еще не гарантирует, что ребенок будет воспитываться в безопасной среде и у него будет счастливое детство.