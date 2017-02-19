Керсти Сарапуу: административная реформа должна улучшить финансовое положение самоуправлений

По оценке председателя фракции Центристской партии, в будущем уравнивающий фонд (tasandusfond), из которого распределяются бюджетные средства для местных самоуправлений должен быть направлен на поддержку центров, которые будут обслуживать ближайшие населенные пункты.

В конце недели члены фракции Центристской партии посетили Вырумаа, где встретились с мэром Выру Анти Алласем, значится в пресс-релизе. По итогам встречи, глава фракции Керсти Сарапуу отметила, что в результате административной реформы местные самоуправления получат не только дополнительные рабочие места, но и средства. Но несмотря на это, большие центры должны быть обеспечены большей финансовой поддержкой со стороны государства посредством уравнивающего фонда. ”Выру и другие большие города предлагают различные услуги и другие возможности для ближайших к ним населенных пунктов, но несмотря на это все расходы им приходится оплачивать из своего кармана.” — сказала Сарапуу.

Сараппу привела в качестве примера следующую ситуацию: если город инвестирует средства в спортивный центр или музыкальную школу, то разумеется, заведения открыты для всех желающих, в том числе и приезжих гостей. В то же время, наблюдается тенденция, когда люди все больше предпочитают жить за пределами города. Это похвально, но при этом город теряет налогоплательщика и, соответственно, городская казна недополучает средства. ”Мы должны подумать над тем, является ли действующая система дотаций местным самоуправления справедливой, учитывая предлагаемые городами услуги и возможности и затраченные на них средства.” — сказала Сарапуу.