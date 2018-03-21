Керсти Кальюлайд выступит на TEDxLasnamäe

President Kersti Kaljulaid esitles riigikontrolöri kandidaati Janar Holmi Foto: Hendrik Osula

Первым спикером конференции TEDxLasnamäe станет президент Керсти Кальюлайд, которая выступит с речью о том, что определяет жизненный путь и от чего зависит успех человека в современном обществе. Конференция пройдет на русском языке c эстонским субтитрами, сообщается в пресс-релизе.