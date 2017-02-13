Керсти Кальюлайд встретится с вице-президентом США Майком Пенсом

В конце этой недели президенты Эстонии, Латвии и Литвы встретятся с вице-президентом США Майком Пенсом на конференции по безопасности в Мюнхене, подтвердил Delfi пресс-секретарь президента Таави Линнамяэ.

Он добавил, что индивидуальной встречи между Майком Пенсом и Керсти Кальюлайд не запланировано, и Пенс встретиться со всеми тремя главами стран Балтии одновременно.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно, и в ней принимают участие десятки глав государств и правительств, многие министры, десятки руководителей предприятий и ученые со всего мира. В этом году конференция пройдет в период 17-19 февраля.