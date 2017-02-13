13.02.2017, 19:50

Керсти Кальюлайд встретится с вице-президентом США Майком Пенсом

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rus.delfi.ee
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Kersti Kaljulaid
Kersti KaljulaidFoto: Tiit Blaat

В конце этой недели президенты Эстонии, Латвии и Литвы встретятся с вице-президентом США Майком Пенсом на конференции по безопасности в Мюнхене, подтвердил Delfi пресс-секретарь президента Таави Линнамяэ.

Он добавил, что индивидуальной встречи между Майком Пенсом и Керсти Кальюлайд не запланировано, и Пенс встретиться со всеми тремя главами стран Балтии одновременно.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно, и в ней принимают участие десятки глав государств и правительств, многие министры, десятки руководителей предприятий и ученые со всего мира. В этом году конференция пройдет в период 17-19 февраля.

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