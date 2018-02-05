Керсти Кальюлайд вручит ордена и медали за особые заслуги

Президент Керсти Кальюлайд вручит накануне празднования 100-й годовщины Эстонской Республики ордена и медали за особые заслуги.

В этом году среди удостоившихся признания оказались, например, актеры Русского театра Александр Окунев и Владимир Антипп, шеф-повар Дмитрий Демьянов, музыкант Олег Писаренко и вице-канцлер Минфина Дмитрий Егоров, пишет rus.err.ee.

Также в списке награжденных руководитель хора и директор Нарвской хоровой школы Марина Косолапова, руководитель танцевального коллектива "Kullerkupp" в Нарва-Йыэсуу Ирина Селецкая, директор Ваналиннаской гимназии в Нарве Татьяна Степанова.

Президент Керсти Кальюлайд вручит ордена 21 февраля в Нарвском колледже Тарутского университета.

В прошлом году президент Керсти Кальюлайд вручила 113 орденов и медалей, а в предыдущие шесть лет президент Тоомас Хендрик Ильвес награждал 99 человек. В 2010 и 2009 году Ильвес вручил 97 орденов, годом ранее — 268, рекорд принадлежит Арнольду Рюйтелю, который вручил в 2006 году 834 ордена.

Полностью список удостоенных награды можно посмотреть здесь.