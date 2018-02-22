Керсти Кальюлайд в апреле встретится с Дональдом Трампом

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 3 апреля встретится в Вашингтоне со своим американским коллегой Дональдом Трампом, ключевыми темами встречи президента США с главами трех стран Балтии станут безопасность и экономическое сотрудничество.

"Эта встреча по случаю 100-летия нашей независимости еще раз подтвердит особые связи и хорошее сотрудничество между странами Балтии и США", — сказал советник президента по внешним вопросам Лаури Куузинг, напомнив, что Соединенные Штаты никогда не признавали советскую оккупацию стран Балтии, пишет rus.err.ee.

"Наше сотрудничество в области безопасности является очень хорошим. Все четыре государства в 2018 году выделяют на оборону не менее 2% от ВВП. С другой стороны, с обеих сторон есть интерес к расширению деловых контактов и углублению экономических отношений, а помимо встречи глав государств в Вашингтоне также состоится бизнес-форум", — пояснил Куузинг.

Президенты Эстонии и США последний раз встречались в июле прошлого года в Варшаве.

В прошлом году Таллинн посетили вице-президент США Майк Пенс и спикер Конгресса США Пол Райан.