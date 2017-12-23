Керсти Кальюлайд: утром я c радостью иду на работу. Люблю Эстонию и эстонский народ

Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала традиционное новогоднее интервью каналу ETV, где рассказала о своей работе и любви к Эстонии.

Первой была затронута тема кризиса ИД-карт. ”Нас всегда будут преследовать какие-то риски, мы всегда должны быть готовыми к их устранению”, — сказала президент. По ее словам, Эстонию по всему миру знают именно как э-государство, и даже Дональд Трамп, зная об этом, сказал ей: ”так, тут эта девочка из Эстонии”.

Говоря о русскоязычных каналах Эстонии, Кальюлайд высказалась против закупки передач на ПБК или иных пророссийских каналах. Вместо этого, по ее мнению, необходимо увеличить ресурсы для ETV+ и радио.

С экономикой, по словам Кальюлайд, в Эстонии все в порядке. Также все в порядке и с нашей узнаваемостью на мировой арене. Тем не менее, существуют и проблемы: например, те, кто чувствуют себя одинокими, родители детей с недостатками здоровья, не могущие вырваться из семейного круга, нуждающиеся в уходе пожилые люди.

То, что жители Эстонии ездят закупать алкоголь в Латвии, Кальюлайд также посчитала нормальным. "Если у нас свободное передвижение и еврозона, то это нормально. К нам ездят с севера. У нас свободное движение товаров и услуг", — сказала она.

Прямая текстовая трансляция интервью находится здесь.