Керсти Кальюлайд улетела на Канарские острова: официального отпуска у нее нет

Читатель Delfi сообщил, что вчера летел компанией SmartLynx на Лансароте и на борту находилась также президент Кальюлайд.

Советник президента Таави Линнамяэ подтвердил Delfi эту информацию. ”Президент вернется на следующей неделе. На промежуточный период рабочих встреч у нее не запланировано”, — сказал он.

”Законодательно отпуск для президента не предусмотрен, но понятно, что и в этой работе есть более напряженные моменты, а есть и такие, когда можно немного перевести дух. Эта неделя — из таких”, — добавил он.