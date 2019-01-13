13.01.2019, 14:37

Керсти Кальюлайд улетела на Канарские острова: официального отпуска у нее нет

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rus.delfi.ee
EST 21
President Kersti Kaljulaidi pressikonverents
President Kersti Kaljulaidi pressikonverentsFoto: Ilmar Saabas

Президент Керсти Кальюлайд на неделю улетела из Эстонии — на Канарские острова, в частности на Лансароте.

Читатель Delfi сообщил, что вчера летел компанией SmartLynx на Лансароте и на борту находилась также президент Кальюлайд.

Советник президента Таави Линнамяэ подтвердил Delfi эту информацию. ”Президент вернется на следующей неделе. На промежуточный период рабочих встреч у нее не запланировано”, — сказал он.

”Законодательно отпуск для президента не предусмотрен, но понятно, что и в этой работе есть более напряженные моменты, а есть и такие, когда можно немного перевести дух. Эта неделя — из таких”, — добавил он.

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