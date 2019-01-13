Керсти Кальюлайд улетела на Канарские острова: официального отпуска у нее нет(55)
Президент Керсти Кальюлайд на неделю улетела из Эстонии — на Канарские острова, в частности на Лансароте.
Президент Керсти Кальюлайд на неделю улетела из Эстонии — на Канарские острова, в частности на Лансароте.
Читатель Delfi сообщил, что вчера летел компанией SmartLynx на Лансароте и на борту находилась также президент Кальюлайд.
Советник президента Таави Линнамяэ подтвердил Delfi эту информацию. ”Президент вернется на следующей неделе. На промежуточный период рабочих встреч у нее не запланировано”, — сказал он.
”Законодательно отпуск для президента не предусмотрен, но понятно, что и в этой работе есть более напряженные моменты, а есть и такие, когда можно немного перевести дух. Эта неделя — из таких”, — добавил он.
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