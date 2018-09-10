Керсти Кальюлайд: только в 33 странах мира средняя зарплата превышает ее сегодняшний уровень в Эстонии

- налоговую систему, по своей простоте понятную обществу, которое раньше не получало настоящих доходов и не платило настоящих налогов;

- э-государство, а также x-tee на базе общественного и частного сектора;

- эстонский закон об исследовании генов человека и генное хранилище;

- все необходимые нормативы для вступления в Европейский Союз;

- консенсус в отношении доведения расходов на оборону до уровня 2% в то время, когда многие считают этот принцип НАТО бессмысленной формальностью.

О чем нам говорит этот перечень? А о том, что за историей успеха Эстонии стоит не только смекалка наших людей и предприятий, но и, в очень большой степени, мудрость, смелость разных составов нашего Рийгикогу, а также их готовность вести дела иначе, чем принято в международной практике, а иногда и просто модно, или рекомендовано нам заезжими умными головами.

Эстония отличается от других стран именно сметливым и изобретательным законотворчеством. Мы постоянно формировали правовое пространство, способствующее привлечению новых идей и технологий, давая экономике возможность развиваться, людям получать все более высокие доходы, а также принимать участие в мировом технологическом прорыве в такой степени, в какой не смогло этого сделать ни одно другое государство.

Теперь необходимо двигаться дальше и строить. Строить на фундаменте, который хорошо нас держит. Не надо стыдиться того, что у нас профессиональный парламент, оптимальная численность которого, согласно правилу кубического корня, позволяет одновременно представлять весь народ, различные мнения и, в то же время, двигаться дальше, тщательно храня известную лишь нашему Рийгикогу тайну о том, что когда можно было работать лучше тех, кто по причине своей зажиточности часто считает себя умнее нас, то мы всегда находили смелость это сделать.

Такие решения, перспективное влияние которых может проявиться через годы, сложно объяснить. Оглядываясь назад, можно увидеть, что Рийгикогу оставляет своей деятельностью очень ясный след: многообещающее правовое пространство, сформировавшееся в результате разумного законотворчества. Этот след невозможно сразу заметить, постепенно продвигаясь по страницам истории, пока результат не даст о себе знать. Теперь уже дает знать. Только в 33 странах мира средняя заработная плата превышает сегодняшний уровень средней зарплаты в Эстонии.

Конечно, вы оставили в истории и менее удачные варианты. Государство, без сомнения, делает сегодня вещи, которые никогда не были нужны или больше не нужны, но прекратить их сложно. Наверное, такие действия происходят в сферах влияния каждого министерства. Но мне кажется, что все это ложится на безопасный фундамент нашего государства и остаются между его несущими стенами.

Проблемы проявляются больше в рисунке на обоях, чем в несущих конструкциях. И хотя ясно, что, изменяя несущие конструкции, мы избавляемся и от беспокоящего нас рисунка на обоях, такой подход все же нельзя считать целесообразным. Если рисунок неправильный, надо сменить обои. А то, что держит конструкцию, пусть останется в неприкосновенности. Устройство государства — это хорошо служащая нам традиция, уважающая все демократические принципы, которую нельзя трогать без серьезной причины.

Уважаемый Рийгикогу, желаю и в дальнейшем умения распознавать, что является фундаментом нашего правового пространства, будь то несущая стена, хорошо созданная надстройка или выцветший рисунок на обоях.

Желаю сил и понимания, чтобы обсуждать, могут ли наш безопасный фундамент и несущие стены выдержать такую надстройку, которую подобные нам экономически успешные государства могут себе позволить — то, что мы понимаем в широком смысле слова как государство благосостояния, заботливое государство. Наш ВВП достиг ВВП Финляндии уровня 1994 года. Как мы тогда удивлялись тамошним возможностям создания для своих людей заботливой среды!

Пришло время пожинать плоды вашего труда и труда всего народа Эстонии. На благо всех людей Эстонии. Было бы ужасно сейчас, когда наши возможности в действительности не сильно отличаются от среднего уровня по Европе — 75%, хотя еще на четверть уступают, но все же на близком к среднеевропейскому уровне — начать делить созданное нами трудом и лишениями менее солидарно, чем прежде. Конкуренция относится к сфере экономики, и экономика могла бы оставаться в Эстонии максимально свободной, без ненужных ограничений. Но поддерживающие и развивающие общество блага должны распределяться солидарно.