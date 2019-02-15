Керсти Кальюлайд считает, что муниципальные газеты захламляют рынок

"Мне по-прежнему непонятно все, что касается городских и волостных газет. Может, это здорово, когда газета с картинками плюхается в почтовый ящик, но задумайтесь о наших местных изданиях, которые действуют на частном капитале. Нельзя ли информировать своих жителей таким образом, чтобы и местная журналистика осталась в живых?" — спросила президент и призвала руководство местных самоуправлений сотрудничать с частными уездными газетами.

"Издавая на средства городского и волостного бюджета псевдожурналистский продукт, вы ведь на самом деле занимаетесь захламлением рынка и никому от этого не лучше. Если вам непременно нужно распространять свою информацию таким способом, то я советую делать это в сотрудничестве с местными газетами. Постарайтесь таким образом оставить в живых журналистские издания своего региона", — заявила Кальюлайд.

В заключение своей речи Кальюлайд подчеркнула, что издания местных самоуправлений — это деятельность, с необходимостью которых она согласиться не может.