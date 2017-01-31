Керсти Кальюлайд примет участие в лыжном марафоне в Финляндии

В воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд примет участие в лыжном марафоне Finlandia-hiihto.
Финский портал Etelä-Suomen Sanomat сообщает, что в это воскресенье на марафоне можно будет увидеть и 47-летнюю Кальюлайд, которая зарегистрировалась на 50-ти километровую трассу в свободной технике.
Керсти Кальюлайд известна своим спортивным образом жизни. В прошлое воскресенье она участвовала в конькобежном марафоне Мульги, где приняла участие в забеге на 30 км.
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