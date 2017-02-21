Керсти Кальюлайд отправляется на неделю в отпуск

На следующей неделе президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая недавно сама подняла вопрос отпуска главы государства, уедет из страны, чтобы отдохнуть и провести время с семьей, пишет Eesti Päevaleht.

”На следующей неделе у президента нет рабочих встреч, — сказал советник по связям с общественностью президентской канцелярии Таави Линнамяэ. — Она вместе с семьей уедет за пределы Эстонии”.

По его словам, Кальюлайд запланировала эту поездку еще в начале осени. Официально, однако, президент отпуск брать не будет. Это означало бы, что ее обязанности будет исполнять спикер Рийгикогу Эйки Нестор (которого, кстати, самого на следующей неделе три дня не будет в Эстонии).

”Согласно выработавшейся практике, глава государства не берет отпуск и находит время для семьи и отдыха одновременно с выполнением своих рабочих обязанностей или во время образовавшихся пауз, — сказал Линнамяэ. — Безусловно, в это время она будет оставаться главной государства, и, учитывая современные возможности коммуникации, будет доступна для общения. А других рабочих обязанностей у нее на предстоящую неделю не запланировано”.

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Линнамяэ подчеркнул, что, несмотря на то, что Кальюлайд официально отпуск брать не будет, и она сама, и канцелярия все же рассматривают следующую неделю по сути как отпуск. Это означает, что нужно будет найти возможность для того, чтобы в конце президентского срока Кальюлайд можно было бы не принимать предусмотренную законом компенсацию за неиспользованный отпуск. ”Компенсации за то время, которое президент рассматривает в качестве своего отпуска, она брать не будет”, — заверил Линнамяэ, но признал, что пока неясно, как это будет оформлено юридически.

По его оценке, проще всего было бы, если глава государство мог официально уйти в отпуск. ”Никто не хотел бы видеть президента, который за десять лет ни разу не взял паузу и не отдохнул”, — отметил он.

”Если отпуск все же не предусмотрен, то все должны понимать, что президент будет отдыхать во время работы или в паузах между исполнением рабочих обязанностей тогда, когда это возможно сделать, оставаясь наряду с этим главной государства”, — подчеркнул Линнамяэ.