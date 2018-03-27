Керсти Кальюлайд отправилась с визитом в Лондон

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд накануне отправилась с рабочим визитом в Великобританию, в рамках которого она встретится с королевой Елизаветой II, примет участие в бизнес-семинаре и выступит с рядом лекций, передает rus.err.ee.



Во вторник, 27 марта, президент посетит Имперский колледж Лондона, а также выступит с лекцией в британском аналитическом центре в области международных отношений, передает служба новостей "Радио 42.

Лекция президента будет посвящена вопросу перехода на цифровые технологии и связанных с этим проблем.

В среду президент Керсти Кальюлайд встретится с королевой Елизаветой Второй. В тот же день Кальюлайд примет участие в организованном Эстонской торгово-промышленной палатой бизнес-семинаре, в рамках которого Эстония ознакомит британские СМИ с действующей в стране экономической и правовой средой.