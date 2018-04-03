Керсти Кальюлайд объяснила, почему страны Балтии важны для США

Накануне своей встречи с Дональдом Трампом президент Керсти Кальюлайд сказала в интервью Eesti Päevaleht, что страны Балтии для США важны и что общение происходит постоянно, а встреча с президентом — лишь одна часть этого общения.

”Прежде всего эта встреча призвана подчеркнуть, что в свой 100-летний юбилей Эстония, Латвия и Литва являются для США хорошими союзниками и что наши союзнические и дружеские отношения основываются на длительном сотрудничестве, — сказала Кальюлайд. — Может быть, простым людям сложно понять, почему страны Балтии важны для США, но они важны потому, что определенная внешняя политика штатов всегда являлась ценносто-ориентированной. Ценностная ориентация не обращает внимание на то, кто каким размером или значимостью обладает, она обращает внимание на то, кто какие либерально-демократические ценности разделяет. С такими странами сотрудничество идет гладко, потому что они придерживаются международных соглашений. Между собой мы называем это axis of good”.

Наряду с этим Кальюлайд сказала, что данная встреча существенно из всех остальных не выделяется. ”Конечно, это хорошая возможность обменяться мыслями с одним из главных союзников. Мы поддерживаем связь с администрацией и это всего лишь одна встреча из списка. […] Для меня лично… Уже менее чем через месяц я приеду обратно на семинар республиканцев по приглашению Джона Маккейна. Мы общаемся постоянно и это для нас важно”.