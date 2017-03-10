Керсти Кальюлайд обсудила с лидерами Ливана безопасность и дигитальное общество

Находящаяся в Ливане с визитом президент Керсти Кальюлайд на встречах с президентом Ливана Мишелем Ауном и премьер-министром Саадом Харири обсудила темы безопасности и дигитального общества, передает rus.err.ee.

На встрече с президентом Ливана Мишелем Ауном Кальюлайд поздравила президента со вступлением в должность и отметила способность Ливана справляться с серьезными вызовами в столь сложном регионе, сообщила канцелярия президента. "Эстония с радостью готова поделиться своим опытом и знаниями по построению дигитального общества", — сказала президент и пригласила представителей Ливана в Эстонию для знакомства с развитием эстонского информационного общества.

Аун на встрече поблагодарил Эстонию за вклад в обеспечение мира в рамках миссии ООН UNIFIL и выразил интерес к эстонскому опыту электронных выборов.

На встрече с премьер-министром Саадом Харири в фокусе находились вопросы безопасности, в том числе сирийский кризис и борьба с терроризмом и экстремистской группировкой ДАИШ.