Керсти Кальюлайд об Эстонии: такая удивительно красивая земля пустой не останется

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала изданию Maaleht в преддверии юбилея ЭР большое интервью, в котором порассуждала на самые разные темы.

Прежде всего, Кальюлайд похвалила команду организаторов EV100: ”Мне кажется, это была гениальная идея предоставить нашему обществу возможность самостоятельно устраивать празднества, в зависимости от того, какой вклад хочет внести каждый из нас. Таким образом каждый получает свое мероприятие. И если у тебя есть свое мероприятие, то ты рад и другим мероприятиям. В итоге получается один хороший праздник, который дарит радость всем. Иногда мы могли бы быть просто искренне счастливы и позитивны”.

”Наш клочок земли слишком велик для 1,3 млн человек. Здесь не бывает землетрясений, относительно мягкий климат, которому не угрожают катаклизмы. Может, у нас больше не наблюдается красивых четырех времен года, но цунами здесь точно не будет. Предельно ясно, что в долгосрочной перспективе такая удивительно красивая земля пустой не останется. И наша задача — обеспечить, чтобы проживающие здесь люди говорили на эстонском языке, являли собой часть нашей культуры и устоев”, — сказала президент, рассуждая о демографии.

Кальюлайд отметила, что снижение рождаемости — проблема всех развитых стран, потому что, несмотря на хорошие социальные льготы, людям, в том числе женщинам, открывается больше возможностей и они хотят их использовать.

”Для меня, действительно, важна национальная одежда, эстонская природа, и все свои силы я черпаю здесь, в Эстонии. Я не из тех, кто говорит, что мы не умеем, не можем и где-то лучше. […] Я — патриот, который гордится. Патриот, который очень гордится”, — отметила Кальюлайд.