03.10.2017, 10:21

Керсти Кальюлайд о событиях в Каталонии: обе стороны не без греха

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rus.delfi.ee
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Керсти Кальюлайд о событиях в Каталонии: обе стороны не без греха
President Kersti Kaljulaid Kataloonias toimuvast

Выступая вчера перед учениками Выруской гимназии, президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала, что за события в Каталонии ответственны как каталонцы, так и правительство Испании.

”Тут обе стороны не без греха, ведь стоящие за независимость Каталонии не попросили мирной дискуссии в соответствии с конституцей Испании ”, — сказала Кальюлайд.

По мнению Кальюлайд, эти события нельзя сравнивать с Прибалтикой 90-х: ”Мы были международно признанным государством, которое было оккупировано СССР, после чего в отношении нашего государства действовала политика непризнания. В таком виде мы имели полное право ходатайствовать о независимости, и с точки зрения международного права мы сделали это юридически корректно”.

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Каталонский же референдум, говорит Кальюлайд, по конституции Испании является незаконным. ”Следовательно мы должны признать, что центральная власть имеет право говорить, что референдум не может состояться, поскольку конституция его не признает”, — сказала она. Несмотря на это, Кальюлайд осудила использованные для подавления референдума силовые методы: ”Насилие никогда не было хорошим выходом. Такое поведение перекрывает пути и каналы политического решения проблемы. Если в федеральном государстве возникает ситуация, когда один народ хотел бы обсудить отделение, то для этого существует механизм демократического характера”.

По мнению президента, начать следовало бы с более общих переговоров, которые сконцентрировались бы на конституции и возможностях ее изменения. ”Вербальное общение — это то, что призвано в подобных ситуациях приводить нас к результату. Нам ведь известно, что не все жители Каталонии, и они не все каталонцы, поддерживают независимость, но я думаю, что после минувших выходных несомненно появилось больше людей, которые хотели бы иметь у себя в государстве возможность такого референдума. И над этим было бы разумно дискутировать”, — сказала Кальюлайд.

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