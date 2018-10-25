Керсти Кальюлайд о неразберихе с гражданством эстонцев из Абхазии: мне стыдно. Как человеку и как чиновнику(28)
Президент Керсти Кальюлайд сказала, что ей стыдно за ситуацию, развернувшуюся вокруг гражданства проживающей в Абхазии эстонской семьи.
Президент Керсти Кальюлайд сказала, что ей стыдно за ситуацию, развернувшуюся вокруг гражданства проживающей в Абхазии эстонской семьи.
”Наблюдая в последние недели за ситуаций с гражданством проживающей в Абхазии эстонки Алли Рутто, мне становится стыдно. Стыдно перед госпожой Рутто и ее товарищами по несчастью. Стыдно как человеку и стыдно как государственному чиновнику. Государство должно обращаться со своими людьми по справедливости и если государственные чиновники ошиблись, то в ходе исправления ошибки не должны страдать люди. Это подрывает доверие наших людей к государству”, — написала президент в Facebook.
”История госпожи Рутто и ее товарищей по несчастью — хороший урок для нашего публичного сектора. Я надеюсь, что из этого будут извлечены уроки, что ошибку признают и быстро исправят”, — добавила она.
Напомним, что, как писал ERR, недавно государственный суд постановил, что те эстонцы, которые эмигрировали из Эстонии до провозглашения Республики и не вернулись после установления Тартуского мира, не являются эстонцами. Арнольд Рутто родился в Абхазии в семье эстонцев, его предки переехали сюда до провозглашения ЭР, его родным языком является эстонский, и в семье всегда чтили эстонские традиции. В 2005 году мужчина переехал в Эстонию и ходатайствовал об эстонском гражданстве.
В 2013 году Рууто обнаружил в государственном архиве свидетельство о гражданстве своего прадеда, что давало ему право получить гражданство по рождению; то же самое сделали и его мать и сестра, но теперь они могут остаться без гражданства. ”В процессе обновления паспорта выяснилось, что он был выдан ей по ошибке и государство ее гражданской по рождению не считает”, — говорит Арнольд Рутто.
”Здесь мы как государство должны посыпать голову пеплом и признать, что мы как государство ошибочно предоставили человеку гражданство. Тогда Тартуским мирным договором предусматривалось, что те люди, которые хотели получить гражданство Эстонии, должны уехать из России. Да, я соглашусь, что Тартуский мирный договор конкретно не устанавливает, куда они должны уехать”, — говорит представитель Департамента полиции и погранохраны Прийт Пярнка.
По оценке Министерства внутренних дел, ситуация касается около 40 000 человек, в качестве решения им предлагается отказаться от второго гражданства.
У самого Арнольда Руутто сейчас и так только эстонское гражданство, а вот с его проживающей в Абхазии матерью Алли дела обстоят сложнее: ”В Абхазии очень сложно быть только гражданином Эстонии, поскольку для пересечения границы между Абхазией и Россией нужно ходатайствовать о визе. Я жду такого же решения, которое уже имеется в отношении некоторых политиков, которые имеют несколько паспортов. Я сам о нескольких паспортах ходатайствовать не буду, я хочу лишь, чтобы моя мама могла безопасно ездить в Эстонию и безопасно жить в Абхазии. Для меня сейчас самое важное быть гражданином по рождению”.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас также прокомментировал данный случай с эстонской семьей. По его словам, эстонское государство должно всегда ставить на первый план процветание и права своего народа.
"Человек никогда не должен страдать из-за ошибки государства или противоречивых трактовок. Случай эстонской семьи, живущей в Абхазии, является ярким примером, когда нам нужно проявлять больше сочувствия и понимания и искать способы помочь нашим людям, а не причины, по которым мы не можем этого сделать. Если есть воля, то нужно действовать", — сказал Ратас.
"Мы должны совместно строить справедливую страну, которая заботится и ценит своих людей как внутри страны, так и за рубежом. Только таким образом Эстония может стать страной с растущим населением, в которой молодые люди хотят жить, работать и создавать семью, а люди, которые покинули нашу страну в предыдущие годы и их потомки, хотели бы вернуться обратно. Поэтому наша политика в области гражданства также должна быть быть направлена на то, чтобы заботиться о наших людей, а не отталкивать и разделять общество на своих и чужих", — добавил премьер.
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