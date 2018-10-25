Керсти Кальюлайд о неразберихе с гражданством эстонцев из Абхазии: мне стыдно. Как человеку и как чиновнику

”Здесь мы как государство должны посыпать голову пеплом и признать, что мы как государство ошибочно предоставили человеку гражданство. Тогда Тартуским мирным договором предусматривалось, что те люди, которые хотели получить гражданство Эстонии, должны уехать из России. Да, я соглашусь, что Тартуский мирный договор конкретно не устанавливает, куда они должны уехать”, — говорит представитель Департамента полиции и погранохраны Прийт Пярнка.

По оценке Министерства внутренних дел, ситуация касается около 40 000 человек, в качестве решения им предлагается отказаться от второго гражданства.

У самого Арнольда Руутто сейчас и так только эстонское гражданство, а вот с его проживающей в Абхазии матерью Алли дела обстоят сложнее: ”В Абхазии очень сложно быть только гражданином Эстонии, поскольку для пересечения границы между Абхазией и Россией нужно ходатайствовать о визе. Я жду такого же решения, которое уже имеется в отношении некоторых политиков, которые имеют несколько паспортов. Я сам о нескольких паспортах ходатайствовать не буду, я хочу лишь, чтобы моя мама могла безопасно ездить в Эстонию и безопасно жить в Абхазии. Для меня сейчас самое важное быть гражданином по рождению”.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас также прокомментировал данный случай с эстонской семьей. По его словам, эстонское государство должно всегда ставить на первый план процветание и права своего народа.

"Человек никогда не должен страдать из-за ошибки государства или противоречивых трактовок. Случай эстонской семьи, живущей в Абхазии, является ярким примером, когда нам нужно проявлять больше сочувствия и понимания и искать способы помочь нашим людям, а не причины, по которым мы не можем этого сделать. Если есть воля, то нужно действовать", — сказал Ратас.

"Мы должны совместно строить справедливую страну, которая заботится и ценит своих людей как внутри страны, так и за рубежом. Только таким образом Эстония может стать страной с растущим населением, в которой молодые люди хотят жить, работать и создавать семью, а люди, которые покинули нашу страну в предыдущие годы и их потомки, хотели бы вернуться обратно. Поэтому наша политика в области гражданства также должна быть быть направлена на то, чтобы заботиться о наших людей, а не отталкивать и разделять общество на своих и чужих", — добавил премьер.