Все правительства Эстонии старались поддерживать Нарву — Нарвский колледж, технопарки, выездные заседания правительства являются тому свидетельством.

За последние годы в Ида-Вирумаа созданы предприятия, минимальная зарплата на которых близка к средней по стране, и работники покидать их не собираются, рассказала о своих впечатлениях о регионе президент Эстонии Керсти Кальюлайд в предновогоднем интервью телеканалу ЭТВ+.

В ходе получасовой беседы были затронуты также темы статуса русского и эстонского языков, русской и эстонской культуры, дипломатических отношений с Россией, достижений и перспектив развития Эстонии, пишет rus.err.ee.

Предновогоднее интервью президента каналу ЭТВ+ можете посмотреть тут.