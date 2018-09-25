Керсти Кальюлайд на встрече с Папой Римским: свобода веры – именно та непоколебимая скала, на которой держится наша демократия

Святой Престол своим моральным и политическим авторитетом оказал поддержку страдающим от коммунистического режима народам Европы, придав им духовных сил и вдохновения для завоевания свободы и напомнив слова апостола Павла в послании к римлянам: ”Не будь побежден злом, но побеждай зло добром”!

Более четверти века Эстония снова живет свободной. За это время многое изменилось, но Эстония всегда оставалась верна свободе, открытости и демократии, на которых базируется быстрое развитие нашего общества. Напомню здесь поэтические строки посетившего Эстонию 25 лет назад папы Иоанна Павла II:

”Свободу нужно постоянно завоевывать, ею нельзя просто обладать.

Она приходит как дар, но ее сохранение — это борьба”.

Свою свободу и права человека мы должны отстаивать постоянно. Если мы не будем этого делать, то можем получить несколько беззаботных дней, но очень тревожное будущее.

Бегство от мировых проблем никого не делает сильнее и счастливее, потому что за закрытыми дверями растет страх, а не творческое и дающее уверенность будущее. Мы все несем ответственность за поиск решения мировых проблем. Пусть это будут лишения бегущих от дикости и войны людей, изменения климата, миграционные проблемы или бедность.

В период быстрых перемен и экономического развития нельзя забывать о самых ранимых: бедных, больных, детях, стариках. Мы должны помнить, что экономический успех обязывает нас замечать и помогать. Или, используя Вашу собственную мысль: ”… народ, который не заботится о своих детях и стариках, лишен надежды”.

Ваше Святейшество,

преодоление связанных с изменением климата проблем является основным вопросом нашего времени. Мы знаем, как тесно это связано с проблемами миграции. Конечно, сбалансировать климатические изменения помогает быстрое развитие технологий, но это лишь одна сторона, потому что надо заниматься также изменением существующего потребительского поведения и образа мышления.

Лидерами в этом деле могут стать также самые маленькие государства и народы, потому что мы обладаем необходимой мобильностью для проведения быстрых перемен. Хорошим примером служит зародившееся в Эстонии и превратившееся на прошлой неделе во Всемирный день уборки движение ”Сделаем!”. Это говорит о том, что маленькие тоже могут быть большими в решении мировых проблем. От всех нас зависит, какую планету мы оставим будущим поколениям. Эстонский писатель Яан Каплинский предложил в качестве символа борьбы с бездумным потреблением кафтаны Франциска Ассизского, которые он постоянно чинил, но не выбрасывал.

Хотелось бы закончить словами Франциска Ассизского: ”Там, где ненависть, позволь мне сеять любовь. Где несправедливость — облегчение. Где тьма — свет. Где скорбь — радость”.

Ваше Святейшество,

Благодарю Вас и выражаю уверенность в том, что наша дружба будет вечной.

Прошу Вас выступить".