27.11.2018, 12:40

Керсти Кальюлайд критикует EKRE: последний раз перед замком Тоомпеа так буянил "Интерфронт". Это недопустимо

 (13)
rus.delfi.ee
EST
President Kersti Kaljulaid valitsuse üksmeeleta ränderaamistikule alla ei kirjuta.
President Kersti Kaljulaid valitsuse üksmeeleta ränderaamistikule alla ei kirjuta.Foto: Ilmar Saabas

Если EKRE оправдала избиение Индрека Таранда тем, что он мешал их выступлению, то президент Эстонии Керсти Кальюлайд говорит, что за каждым ударом ногой, призывающим к ненависти плакатом и угрозой расправы ответственность несет и политик, собравший сторонников на мероприятие.

Кальюлайд в Facebook написала, что вчера, после голосования в Рийгикогу о миграционном пакте ООН, она встретилась с премьер-министром Юри Ратасом. Кальюлайд поблагодарила всех депутатов, что участвовали в голосовании, вне зависимости от той кнопки, которую они нажали.

Ратас заверил президента, что правительство в принятии решения будет исходить из вчерашнего решения парламента. Кальюлайд добавила, что участие Эстонии на конференции в Марракеше будет организовывать Министерство иностранных дел.

"С одной стороны, для нашей демократии вчера был хороший день. Но с другой, в нашем обществе что-то было сломано. Что-то, что мы раньше считали само собой разумеющимся, и этого больше нет. Две недели разжигания страха, ненависти и путаницы завершились вчера вспышкой насилия. Последний раз перед замком Тоомпеа так буянил "Интерфронт". Это недопустимо", — считает Кальюлайд.

"Я понимаю людей, которые не согласны с решеним парламента. Я понимаю, когда по призыву политиков люди собираются на улицах выражать свое мнение — это часть так сильно важной для нас демократии и неотъемлемое право людей, и я рада, когда люди высказывают свое мнение и думают. Но политики должны осознать и свою ответственность в данных ситуациях. Каждый человек сам отвечает за свое поведение, но ответственность политиков — больше", — отмечает президент.

Кальюлайд считает, что в такой ситуации политик не может ставить себя просто в роль наблюдающего, одного из многих: "В такой ситуации за каждый удар ногой, призывающий к ненависти плакат или угрозу убийства несет ответственность и политик, по призыву которого собрались люди. Те, кто не осознает данную ответственность, не подходит для того, чтобы вести за собой людей".

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Керсти Кальюлайд критикует EKRE: последний раз перед замком Тоомпеа так буянил "Интерфронт". Это недопустимо

27.11.2018
Если EKRE оправдала избиение Индрека Таранда тем, что он мешал их выступлению, то президент Эстонии Керсти Кальюлайд говорит, что за каждым ударом ногой, призывающим к ненависти плакатом и угрозой расправы ответственность несет и политик, собравший сторонников на мероприятие.
Подробнее

ОНЛАЙН-БЛОГ: Конфликт России с Украиной в Керченском проливе

27.11.2018
26 ноября корабли ВМФ России захватили три украинских корабля в Керченском проливе. Пограничная служба ФСБ обвинила украинских моряков в нарушении морской границы. Украина назвала действия России актом агрессии.
Подробнее


ФОТО и ВИДЕО | Таранд о вчерашней атаке на митинге EKRE: надеюсь, этот прибой предотвратит цунами насилия

27.11.2018
Социал-демократическая партия на сегодняшней пресс-конференции комментирует события последних дней. В ней должны были принять участие председатель партии Евгений Осиновский, евродепутат Индрек Таранд и министр внутренних дел Катри Райк.
Подробнее



-30% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSUBL/03
179,- €
125,30 €
-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
175,- €
-40% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
77,40 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €
-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSBN/65
189,- €
132,30 €
-40% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
65,40 €

Рийгикогу отменил запланированное повышение акцизов на алкоголь

27.11.2018
Депутаты Рийгикогу одобрили поправки к Закону об акцизах, согласно которым устанавливается льготная акцизная ставка на газ для некоторых предприятий и отменяется запланированное на 2019 и 2020 годы повышение акцизов на алкоголь, пишет rus.err.ee.
Подробнее

Тернистый путь Яны Тоом из русской журналистики на вершины эстонской политики

27.11.2018
Без сомнения, Яна Тоом — одна из ярчайших звезд на небосклоне отечественной политики, хотя ее свет последние 4 года доходит к нам отражением из Брюсселя. Кому-то он все равно очень сильно режет глаза, а для других служит маяком и даже источником тепла, но очевидно, что судьба быстро сгорающих и превращающихся в «черные дыры» т. н. «сверхновых» звезд Яне Игоревне не грозит. Она пришла, чтобы остаться.
Подробнее

ВИДЕО DELFI: Антон Долин: желаю эстонскому кинематографу независимости, нахальности и куража

27.11.2018
В понедельник, 26 ноября, в Таллинне прошла открытая лекция российского кинокритика Антона Долина, приуроченная к международному кинофестивалю PÖFF. Смотрите интервью Rus.Delfi!
Подробнее


Злоключения и достижения на посту министра, или Как Евгения Осиновского "возненавидели" за алкогольные акцизы

27.11.2018
Председатель Социал-демократической партии и бывший министр социальных дел Евгений Осиновский занял пятое место в ТОП самых влиятельных личностей среди русскоязычного населения в 2018 году по версии Delfi и EPL. В этом году он мало кого оставил равнодушным. Его влияние на русскоязычное население Эстонии отрицать нельзя — но тут стоит отметить, что оно для кого-то было скорее отрицательным, чем положительным.
Подробнее

Эйнар Виснапуу — король алкоралли

27.11.2018
В бюджет страны в этом году поступит почти на сто миллионов евро меньше, чем прогнозировалось, в прошлом недосчитались 88 миллионов евро. Причина кроется во все набирающей обороты приграничной торговле, пионером которой был Эйнар Виснапуу.
Подробнее

Ликвидация: 10 вещей, которые надо немедленно выбросить из дома

27.11.2018
В каждом доме затаился хлам, даже если его не видно. И если у вас не поднимается рука выбросить что-то, то помните, что вещи, захламляющие дом, препятствуют свободной циркуляции энергии. В таком доме ничего не хочется делать, проявляются апатия, лень, в нем даже трудно дышать, а вещи как бы давят на мозг. Comode составил список 10 вещей, которые вы можете выбросить прямо сейчас.
Подробнее