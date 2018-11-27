Керсти Кальюлайд критикует EKRE: последний раз перед замком Тоомпеа так буянил "Интерфронт". Это недопустимо

Кальюлайд в Facebook написала, что вчера, после голосования в Рийгикогу о миграционном пакте ООН, она встретилась с премьер-министром Юри Ратасом. Кальюлайд поблагодарила всех депутатов, что участвовали в голосовании, вне зависимости от той кнопки, которую они нажали.

Ратас заверил президента, что правительство в принятии решения будет исходить из вчерашнего решения парламента. Кальюлайд добавила, что участие Эстонии на конференции в Марракеше будет организовывать Министерство иностранных дел.

"С одной стороны, для нашей демократии вчера был хороший день. Но с другой, в нашем обществе что-то было сломано. Что-то, что мы раньше считали само собой разумеющимся, и этого больше нет. Две недели разжигания страха, ненависти и путаницы завершились вчера вспышкой насилия. Последний раз перед замком Тоомпеа так буянил "Интерфронт". Это недопустимо", — считает Кальюлайд.